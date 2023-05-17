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Столична влада відзвітувала про нові можливості київських лікарень

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Столична влада відзвітувала про нові можливості київських лікарень
Столичні лікарні не тільки надавали поточну допомогу пацієнтам у Києві, а й продовжували розвиватися
фото з відкритих джерел

Глава медичного департаменту КМДА розповіла, як розвивалась галузь останній рік

У 2022 році, незважаючи на війну, у київських лікарнях відкрилися нові відділення: травми ока у Київській клінічній лікарні №4, яке працює цілодобово; реконструктивно-пластичної хірургії, якої не було раніше у Київській міській клінічній лікарні №6; відділення інтервенційної радіології та відділення кардіології на базі лікарні №7. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург. 

«Встановили ангіограф у Олександрівській лікарні, у нейрохірургії. Йому немає аналогів в Україні. Він сам підбирає для пацієнта довжину стента, наприклад, його діаметр визначає. Ще один новий ангіограф готується до запуску у лікарні №1. Також для цього закладу закуплений найсучасніший мікроскоп для проведення нейрохірургічних втручань», – розповіла Гінзбург.

На базі клініки «Соціотерапія» відкрито «Кризовий центр» для людей, яким була завдана психологічна шкода в наслідок військових дій. У центрі допомога надається в стаціонарному режимі, 24/7 працює мультидисциплінарна бригада.

«Ми запровадили важливі скринінгові програми для киянок – з раннього виявлення раку шийки матки та раку молочної залози. І не просто впровадили, а було закуплено обладнання, у кожному консультативно-діагностичному центрі є мамограф», – каже Гінзбург.

Також запровадили скринінг на остеопенію та остеопороз. Це є перемогою, наголошує посадовиця, адже є багато людей, які потребують ендопротезування. Їх велика кількість, з інших територій приїздять, щоби отримати можливість безкоштовного ендопротезування. У медзакладах не було денситометрів (апарат для дослідження кісткової тканини – «Главком»). А це вже питання не тільки ендопротезування, а й переломів.

«Буває, двічі-тричі перелом в людини, так вона і ходить собі без належної діагностики. Тоді все це закінчується ендопротезуванням. Проведення дослідження такими пристроями дає можливість своєчасно виявляти проблему, призначити лікування і підтримувати в організмі такий кальцієвий обмін, який дасть можливість запобігти переломам, або, щонайменше, відтермінувати їх появу на роки. До речі, вражаючі цифри. У 40% людей, які пройшли обстеження, виявлені патології. Це дуже велика кількість. Це значить, що люди не займалися собою», – наголошує Гінзбург. 

Зайнялися й вирішенням проблеми хребта і у дітей. Діти часто ходять з болем у спині, якось там лікуються, але що є причиною того болю, не з’ясовано. У цих напрямках, переконана Гінзбург, вони є єдиними в Україні, хто так комплексно допомагає завдяки вищезгаданим скрінінговим програмам. Також закінчено капітальні ремонти семи підстанцій Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

«При цьому витриманий єдиний стиль будівель зовні, а також організація робочого простору всередині. Модернізоване обладнання диспетчерських, закуплено нові меблі, оснащення. Крім службових кабінетів, передбачені кімнати відпочинку, психологічного розвантаження, спортивні. І що важливо, відтепер станції готові безперебійно працювати у будь-яких екстремальних ситуаціях», – наголосила лікар.

Також столична медицина зробила великий обсяг робіт щодо підготовки до надзвичайних ситуацій: планових та аварійних відключень електроенергії, а також загрози відсутності опалення та водопостачання: закуплено дизельгенератори, забезпечено опалення за рахунок альтернативних джерел, проведено роботи з буріння або розконсервування свердловин. До того ж столичні заклади надають допомогу військовим, для чого, в тому числі, опановують нові напрямки роботи.

Нагадаємо, що лікарі у Львові виконали рекордну кількість одномоментних трансплантацій: пересадили серце, легені, печінку, нирку та підшлункову залозу, чим врятували чотири життя. Шанс на друге життя четверо українців отримали завдяки рішенню родини чоловіка, який помер через інсульт.

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Теги: Київ медицина лікар Валентина Гінзбург

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