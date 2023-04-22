Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона

Валерія вирішила воскресити Кобзона, але щось пішло не так

Навіть у Росії такі вистави від Валерії не оцінили

Скандальна російська співачка Валерія на одному зі своїх концертів «воскресила» заради пісні померлого путініста Йосипа Кобзона.

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Цирк на сцені виконавиця влаштувала, щоб «вшанувати» пам'ять свого наставника. Разом з голограмою, в якій глядачі ледве-ледве впізнали покійного соратника Путіна, Валерія виконала його пісню «Вспомни обо мне». Відео з концерту поширилося у Telegram-каналах російських пропагандистів.

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Однак навіть у Росії такі вистави від Валерії не оцінили, а навпаки захейтили її у Мережі. Співачці порекомендували наступного разу зробити голограму зі своїм чоловіком Йосипом Пригожиним.

Нагадаємо, співачка Валерія від 2014 року активно підтримує Путіна та військові дії в Україні. А 2018 року вона навіть виступала на відкритті Керченського мосту в анексовану Криму. З початком повномасштабної війни Валерія разом з чоловіком активно висловлювалися на підтримку геноциду українців.

Нагадаємо, народна артистка України та колишня народна депутатка Таїсія Повалія з початку війни не припиняє виступати в Росії. Зрадниця разом з низкою відомих російських артистів вирушила в тур Сибіром на честь 85-річчя від дня народження Йосипа Кобзона.