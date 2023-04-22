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Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона
Валерія вирішила воскресити Кобзона, але щось пішло не так
фото з відкритих джерел

Навіть у Росії такі вистави від Валерії не оцінили

Скандальна російська співачка Валерія на одному зі своїх концертів «воскресила» заради пісні померлого путініста Йосипа Кобзона.

Цирк на сцені виконавиця влаштувала, щоб «вшанувати» пам'ять свого наставника. Разом з голограмою, в якій глядачі ледве-ледве впізнали покійного соратника Путіна, Валерія виконала його пісню «Вспомни обо мне». Відео з концерту поширилося у Telegram-каналах російських пропагандистів.

Однак навіть у Росії такі вистави від Валерії не оцінили, а навпаки захейтили її у Мережі. Співачці порекомендували наступного разу зробити голограму зі своїм чоловіком Йосипом Пригожиним.

Нагадаємо, співачка Валерія від 2014 року активно підтримує Путіна та військові дії в Україні. А 2018 року вона навіть виступала на відкритті Керченського мосту в анексовану Криму. З початком повномасштабної війни Валерія разом з чоловіком активно висловлювалися на підтримку геноциду українців.

Нагадаємо, народна артистка України та колишня народна депутатка Таїсія Повалія з початку війни не припиняє виступати в Росії. Зрадниця разом з низкою відомих російських артистів вирушила в тур Сибіром на честь 85-річчя від дня народження Йосипа Кобзона.

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Теги: лікар військові співачка відео зрадниця

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