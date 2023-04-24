Зберігають рівень цукру в нормі. Найкорисніші напої для людей з діабетом

Які найкорисніші напої для людей з діабетом 2 типу?

Вживання підсолоджених напоїв підвищує ризики серцево-судинних захворювань і смерті у людей з діабетом 2 типу, але перехід на каву, чай або молоко з низьким вмістом жиру може знизити ці ризики.

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Такий висновок нового американського дослідження, в якому дослідники вивчили дані про майже 15 500 людей з діабетом 2 типу з двох великих досліджень. Вони виявили, що ті, хто вживає найбільше солодких напоїв, мали на 20% більший ризик смерті від будь-якої причини («смерть від усіх причин») і на 25% більший ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто вживав найменшу кількість цих продуктів.

Опубліковане дослідження показало, що вживання кави, чаю, звичайної води та молока з низьким вмістом жиру знижує ризик смерті від усіх причин, а перехід від підсолоджених напоїв до цих напоїв знижує смертність. Про це повідомляє WebMD.

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«Загалом ці результати надають додаткові докази, які підкреслюють важливість вибору напоїв для підтримки загального здоров’я серед дорослих людей з діабетом», — написав старший автор Ле Ма, доктор філософії, з Департаменту харчування Школи громадської охорони здоров’я Гарвардського університету імені Т. Х. Чана в Бостоні.

Вибір напоїв має значення. Наявність діабету не означає обмеження

Ніта Форухі, доктор медичних наук зі Школи клінічної медицини Кембриджського університету у Великій Британії, однак попередила, що результати «не можна вважати причиною та наслідком», незважаючи на широкомасштабний аналіз.

Крім того, залишаються питання, такі як вплив споживання напоїв на ризик ішемічної хвороби серця, ризик інсульту та смертність від раку, при цьому поточне дослідження надає «непереконливі» дані щодо останнього.

Також не було даних про додавання цукру в чай ​​або каву, «тому порівняльний вплив на здоров’я несолодких і підсолоджених гарячих напоїв залишається неясним», – зазначає Форухі. Також невідомо, чи впливає вид споживаного чаю.

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Незважаючи на ці та інші застереження, вона каже, що загалом «вибір напою однозначно має значення».

«Аргументи відмови від підсолоджених напоїв є переконливими, і це підтверджується різними фіскальними заходами в більш ніж 45 країнах. Доцільно зосередитись на напоях, які, швидше за все, матимуть позитивний вплив на здоров’я: кава, чай, проста вода та нежирне молоко».

Найкращі напої для хворих на діабет 2 типу

Згідно з оцінками, у 2021 році у світі було 537 мільйонів дорослих, хворих на діабет 2 типу, і ця цифра має зрости до 783 мільйонів до 2045 року, кажуть автори статті.

Люди з діабетом 2 типу мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань, серед багатьох інших захворювань, а також підвищений ризик передчасної смерті. Дієтичні зміни можуть зіграти важливу роль в управлінні цими ризиками.

Дослідники відзначають, що рекомендації щодо найкорисніших напоїв для пиття в основному базуються на даних, отриманих від загальної популяції, і дані обмежені щодо найкращих варіантів для дорослих із діабетом 2 типу, які мають змінений метаболізм.