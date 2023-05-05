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Військово-лікарські комісії: Міноборони запускає електронний запис

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військово-лікарські комісії: Міноборони запускає електронний запис
У планах міністерства - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом
Фото: Харківський Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

Проєкт запустили в тестовому режимі у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці

У рамках проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

Тож потреби очікувати в чергах не буде. Військові знатимуть точний час, на який необхідно прийти.

Заступниця міністра повідомила, про проєкт запустили в тестовому режимі у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

У планах міністерства – перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. За словами Маляр, це відбудеться протягом травня.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 травня, ухвалила два законопроєкти (№9154 та №9158) для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

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Теги: військові медицина лікар військомат війна

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