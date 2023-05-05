Військово-лікарські комісії: Міноборони запускає електронний запис

У планах міністерства - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом

Проєкт запустили в тестовому режимі у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці

У рамках проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За словами Маляр, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

Тож потреби очікувати в чергах не буде. Військові знатимуть точний час, на який необхідно прийти.

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Заступниця міністра повідомила, про проєкт запустили в тестовому режимі у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

У планах міністерства – перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. За словами Маляр, це відбудеться протягом травня.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 травня, ухвалила два законопроєкти (№9154 та №9158) для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).