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Складне становище росіян: рашистам не вистачає лікарів на окупованих територіях

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Складне становище росіян: рашистам не вистачає лікарів на окупованих територіях
Лікарні на окупованій частині України переповнені пораненими росіянами
фото з відкритих джерел

Цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко

На тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.

Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.

Раніше повідомлялося, що через спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит з лікарями. Ворог змушений звозити персонал з РФ. Більшість українських медиків відмовляються підписувати договори із загарбниками. Однак намагаються надавати допомогу місцевому населенню навіть поза межами лікарень. Через загострення росіянами гуманітарної кризи на тимчасово окупованих територіях зростає смертність серед цивільних. Водночас суттєво зменшилась якість медичного обслуговування через перепрофілювання медзакладів під військові шпиталі.

Нагадаємо, що лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами. З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками. Разом з тим інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника.

До слова, у Росії триває потужна демографічна криза: тривалість життя чоловіків значно скоротилася.

Теги: лікар окуповані території росіяни

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