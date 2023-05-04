Чоловік після смерті врятував життя чотирьом людям (фото)

Шанс на друге життя четверо українців отримали завдяки рішенню родини чоловіка, який помер через інсульт

Лікарі у Львові виконали рекордну кількість одномоментних трансплантацій: пересадили серце, легені, печінку, нирку та підшлункову залозу, чим врятували чотири життя. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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Зазначається, що нирку та підшлункову залозу отримала 33-річна медсестра з Рівненщини Олена Ткачук, яка з п’яти років хворіла на цукровий діабет. Після народження дитини у неї відмовили ще й нирки. Операція тривала майже дев’ять годин: впродовж шести годин їй пересаджували підшлункову залозу, ще понад дві години – нирку. Сьогодні, на 11-ий день після втручання, Олена їде додому. Її виписують в її День народження.

Шанс на друге життя Олена та ще троє українців отримали завдяки рішенню родини чоловіка, який помер через інсульт. Йому було 42 роки. Медики Нововолинської лікарні констатували смерть мозку. Родина погодилася на донорство.

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Легені пересадили чоловікові з Донеччини, який мав діагноз кістозна гіпоплазія обох легень. Три роки він жив на кисневій підтримці.

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Його власний орган вбив цироз. Останні місяці чоловік балансував між життям та смертю. Він пережив сім внутрішніх кровотеч, коли за статистикою вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік. У нього – кардіоміопатія. Серце не могло перекачувати кров і ризикувало зупиниться щомиті.

«Пишаюсь фахівцями Першого медичного об'єднання Львова. Трансплантувати підшлункову, а це вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань, їм допомогли хірурги київської клініки «Феофанія». Ці лікарі своїми руками створюють нову сторінку в історії української медицини! Впровадження нових типів пересадок органів – велике досягнення, яке допомагає рятувати життя українців. Пишаюся тим, що це зараз стало можливим в Україні!», – зазначив Ляшко.

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