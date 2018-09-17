Столична влада звітує про очищення Басейної від реклами



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З Басейної прибрано близько 100 рекламних засобів

Після Басейної комунальники візьмуться за Верхній і Нижній Вали

На вулиці Басейній силами КП «Київреклама» демонтовано 97 рекламних засобів. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

«За кілька днів із Басейної прибрано 19 банерів, 39 вивісок, 8 електронних табло, 21 кронштейн та 10 штендерів. Попереду ще багато роботи. Наступна локація – Верхній та Нижній Вали», – розповів він.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський нагадав, що, окрім робіт із впорядкування вивісок, триває реалізація Схеми розміщення наземної реклами в Києві, і до кінця року наземних конструкцій у всьому місті стане не більше 4390 одиниць.

«Радий успішному діалогу із представниками бізнесу, які, не очікуючи закінчення дії дозволів, демонтують РЗ і розставляють їх згідно зі Схемою. До речі, схема – колосальна праця, оскільки такого документу – настільки детального та місткого – немає в жодному місті не тільки в Україні, але й в Європі. Нам є чим пишатись», – додав Мондриївський.

Заступник голови КМДА також повідомив, що Управління з питань реклами вже працює ще над одним документом – Схемою розміщення реклами на транспорті.

«Є доручення київського міського голови щодо розробки Схеми розміщення реклами саме на транспорті. Ключові засади – реклами не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій. Також реклама не повинна псувати вигляд станцій-пам’яток архітектури», – підбив підсумки Мондриївський.

Як повідомлялося, минулого тижня з вулиці Хрещатик комунальники прибрали 76 рекламних штендерів.

Нагадаємо, що нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної) уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно з документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).

Також збільшено кількість нульових зон, де взагалі розміщення будь-яких РЗ заборонено. Правила включають уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій та їхніх розмірів. Наприклад, під табу потрапили такі типи РЗ, як перетяжки над дорогами.