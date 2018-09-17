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    Новини

    Столична влада звітує про очищення Басейної від реклами

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    З Басейної прибрано близько 100 рекламних засобів - Столична влада звітує про очищення Басейної від реклами
    З Басейної прибрано близько 100 рекламних засобів

    Після Басейної комунальники візьмуться за Верхній і Нижній Вали

    На вулиці Басейній силами КП «Київреклама» демонтовано 97 рекламних засобів. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

    «За кілька днів із Басейної прибрано 19 банерів, 39 вивісок, 8 електронних табло, 21 кронштейн та 10 штендерів. Попереду ще багато роботи. Наступна локація – Верхній та Нижній Вали», – розповів він.

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    Столична влада звітує про очищення Басейної від реклами
    Столична влада звітує про очищення Басейної від реклами
    Столична влада звітує про очищення Басейної від реклами

    Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський нагадав, що, окрім робіт із впорядкування вивісок, триває реалізація Схеми розміщення наземної реклами в Києві, і до кінця року наземних конструкцій у всьому місті стане не більше 4390 одиниць.

    «Радий успішному діалогу із представниками бізнесу, які, не очікуючи закінчення дії дозволів, демонтують РЗ і розставляють їх згідно зі Схемою. До речі, схема – колосальна праця, оскільки такого документу – настільки детального та місткого – немає в жодному місті не тільки в Україні, але й в Європі. Нам є чим пишатись», – додав Мондриївський. 

    Заступник голови КМДА також повідомив, що Управління з питань реклами вже працює ще над одним документом – Схемою розміщення реклами на транспорті.

    «Є доручення київського міського голови щодо розробки Схеми розміщення реклами саме на транспорті. Ключові засади – реклами не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій. Також реклама не повинна псувати вигляд станцій-пам’яток архітектури», – підбив підсумки Мондриївський. 

    Як повідомлялося, минулого тижня з вулиці Хрещатик комунальники прибрали 76 рекламних штендерів.

    Нагадаємо, що нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної) уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

    Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

    Окрім того, згідно з документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).

    Також збільшено кількість нульових зон, де взагалі розміщення будь-яких РЗ заборонено. Правила включають уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій та їхніх розмірів. Наприклад, під табу потрапили такі типи РЗ, як перетяжки над дорогами.

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