Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів
На три дні буде змінено рух громадського транспорту столиці
фото з відкритих джерел

Зміни руху громадського транспорту тимчасові – на час проведення продовольчих ярмарок

Через заплановані продовольчі ярмарки на вулиціБульварно-Кудрявській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській 19–21 липня кілька столичних автобусів і тролейбусів курсуватимуть зі змінами руху.  Зокрема, 19 липня змінить рух автобус № 7. Про це інформує пресслужба КМДА.

20 липня зі змінами руху курсуватимуть автобуси №№ 6, 44, 49, 61, 87, 95 і тролейбуси №№ 34, 37-А, а 21 липня змінить маршрут автобус № 31. 

Як інформує КП «Київпастранс», із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 7 – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;
  • автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);
  • автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.
Читайте також: Хто має право на Карту киянина та для чого вона потрібна
Теги: транспорт Київпастранс автобус громадський транспорт ярмарок кияни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікування триватиме 18 днів
Звільнені з полону кияни мають пільги на санаторно-курортне лікування: куди звертатися
17 липня, 12:58
З 16 липня 2024 року заборонено перетинати територію Латвії на транспортному засобі, зареєстрованому в Білорусі
Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто
15 липня, 17:25
У Печерському районі налічується понад 247 боржників, кожен з яких винен понад 25 тис. грн
Малозабезпечені платять, багатії – ні. Хто у Києві боргує за комуналку
11 липня, 17:29
Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад
Атака РФ на «Охматдит»: сотні киян допомагають рятувальникам на місці трагедії (відео)
8 липня, 15:54
Кияни визволяють Всеслава з поруба під час повстання
Уроки історії. Про «цікаву революцію» у Києві, яка сталася в 1068 році
7 липня, 20:45
Вид на вулицю Крайню у Києві
У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях
29 червня, 06:39
Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників
У Кенії відбувся штурм парламенту: поліція відкрила по активістах вогонь, є загиблі
25 червня, 21:07
Радник Байдена уточнив, що такий крок покликаний підтримати українське книговидавництво після того, як РФ зруйнувала друкарню у Харкові – одну з найбільших у Європі
США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів
24 червня, 20:45
Інцидент стався на трасі в селі Струтин біля Золочева на Львівщині
На Львівщині пасажири автобуса заблокували трасу через дії ТЦК
20 червня, 14:48

Новини

Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів
Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»
На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео)
На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео)
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
Злива, місцями буря: Київ накрила негода
Злива, місцями буря: Київ накрила негода
Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі
Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
19K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
8476
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
7987
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
7796
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
7181
Кабмін спростив призначення субсидій

Новини

Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua