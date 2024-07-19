Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів

На три дні буде змінено рух громадського транспорту столиці

Зміни руху громадського транспорту тимчасові – на час проведення продовольчих ярмарок

Через заплановані продовольчі ярмарки на вулиціБульварно-Кудрявській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській 19–21 липня кілька столичних автобусів і тролейбусів курсуватимуть зі змінами руху. Зокрема, 19 липня змінить рух автобус № 7. Про це інформує пресслужба КМДА.

20 липня зі змінами руху курсуватимуть автобуси №№ 6, 44, 49, 61, 87, 95 і тролейбуси №№ 34, 37-А, а 21 липня змінить маршрут автобус № 31.

Як інформує КП «Київпастранс», із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 7 – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;

автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;

автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);

автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.