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Хто має право на Карту киянина та для чого вона потрібна: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хто має право на Карту киянина та для чого вона потрібна: деталі
Отримати Картку киянина можна в «Ощадбанку»
фото з відкритих джерел

Картка іменна. Не можна передавати її іншому для тимчасового користування

Картка киянина – це носій, що містить персональні дані особи, а також поєднує у собі низку міських сервісів та банківських послуг. Тож, власники картки можуть отримувати пільги, соціальні виплати, а також різноманітні компенсації, знижки та інші бонуси.

Хто може отримати Картку киянина

Цю програму створили для пільговиків, однак оформити її можуть усі, хто зареєстровані, офіційно працюють чи навчаються у Києві.

Картку киянина видають тим, хто:

  • має право на пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до законодавства України, а також – на додаткові пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до актів Київради та КМДА;
  • є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • зареєстровані у Києві;
  • офіційно працюють у Києві;
  • отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню освіту у Києві.

Як оформити Картку киянина

Отримати Картку киянина можна в «Ощадбанку». Для подання заяви на її оформлення потрібно звернутися до одного з відділень або надіслати заявку онлайн на сайті установи. До заяви потрібно додати такі документи:

  • паспорт громадянина України або документ, що його замінює;
  • довідку про надання ідентифікаційного номера;
  • документи, що підтверджують право на отримання Картки киянина (учнівський квиток, студентський квиток, довідку з місця роботи тощо);
  • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги та компенсації (за наявності);
  • для ВПО — довідку про взяття на облік.

Жителі столиці, які не мають можливості отримати картку особисто у відділенні «Ощадбанку», можуть попросити оформити її на своє ім‘я свого опікуна, піклувальника чи довірену особу.

Скільки коштує

Для пільговиків карта безплатна. Пересічний киянин, який не має пільг, користується нею за 10 гривень на місяць. Покласти гроші на карту можна в терміналі, касі банку або перекинути з іншої банківської карти.

Важливо

Картка іменна. Не можна передавати її іншому для тимчасового користування. Якщо спіймають на такому, картку можуть вилучити та анулювати.

Переваги Картки киянина

Найголовніша перевага – це безплатний проїзд для пільговиків. Вони мають право безкоштовно користуватися усіма видами комунального громадського транспорту столиці. При кожній поїздці карту потрібно валідувати у салоні наземного транспорту, на турнікеті у метро та на швидкісному трамваї.

Інші категорії тримачів можуть використовувати Картку киянина як аналог транспортної карти – її можна поповнювати до 50 поїздок за раз та оплачувати нею проїзд у громадському транспорті. Також там діє система знижок на проїзд – чим більша кількість придбаних за один раз поїздок, тим нижчою буде вартість кожної поїздки.

На карту нараховують соціальні виплати. Нею можна оплачувати комунальні послуги без додаткових комісій та використовувати її як засіб ідентифікації у Bank ID.

Нагадаємо, деякі громадяни мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Їх призначення залежить, зокрема, від доходу сім’ї. Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

До слова, власники автомобілів обов'язково повинні оформити страхування на автомобіль. Але є категорії водіїв, які від цього звільнені. Про це інформує «Український ветеранський фонд».

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Теги: Київ пільга

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