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Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто
З 16 липня 2024 року заборонено перетинати територію Латвії на транспортному засобі, зареєстрованому в Білорусі
фото з відкритих джерел

Зазначається, щотаке рішення прийняли відповідно до правових актів ЄС і Єврокомісії в межах восьмого санкційного пакету проти РФ, який також передбачає обмеження для Білорусі

Із 16 липня зареєстровані в Білорусі транспортні засоби - легкові пасажирські автомобілі не зможуть вʼїжджати до Європейського Союзу через пункти перетину кордону Латвії з Білоруссю та Росією. Про це повідомляє Delfi.

Видання наголошує, що таке рішення прийняли відповідно до правових актів ЄС і Єврокомісії в межах восьмого санкційного пакету проти РФ, який також передбачає обмеження для Білорусі.

Зазначається, що з 16 липня 2024 року особам заборонено перетинати територію Латвії на транспортному засобі, зареєстрованому в Білорусі, оскільки «заборонено ввозити з Білорусі такі товари, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів, завдяки чому країна може брати участь в агресії Росії проти України» . Тому така особа повинна буде повернутися назад до країни, з якої вона хотіла виїхати до Латвії.

Якщо ж вона відмовиться виконувати зокрема такі вказівки митних органів, у неї можуть конфіскувати транспортний засіб.

Акцентується, що заборона не поширюватиметься на транспорт, який використовують дипломатичні чи консульські установи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два. Про це він повідомив у коментарі BBC на саміті НАТО у Вашингтоні.

Також Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

До слова, центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни. В організації пояснили, що ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США у відношенні російського Національного розрахункового депозитарію (НРД). Всього в депозитарії нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом ru. Це зобов'язання суверенного боргу, корпоративні облігації та акції.

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Теги: транспорт обмеження росія Латвія санкції Європарламент

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