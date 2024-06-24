США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

Радник Байдена уточнив, що такий крок покликаний підтримати українське книговидавництво після того, як РФ зруйнувала друкарню у Харкові – одну з найбільших у Європі

Зеленський: У час, коли Росія випалює все, зокрема українську культуру, «важливо і в цьому відчувати плече партнерів»

США нададуть кошти для друку понад 3 мільйонів підручників для школярів початкових класів. Про це повідомили в Білому домі.

Там нагадали, що наприкінці травня росіяни знищили друкарню «Фактор-Друк» у Харкові – одну з найбільших друкарень Європи. У Білому домі кажуть, що Росія в такий спосіб атакує українську систему освіту, але Вашингтон «не дозволить досягти успіху».

Підручники планують надрукувати до початку нового навчального року. Їх доставлять до 12 тисяч українських шкіл по всій країні.

Про це рішення у вечірньому зверненні повідомив й президент України Володимир Зеленський.

«Вчасне гуманітарне рішення – Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні. Три мільйони примірників – це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року», – зазанчив гарант. За словами президента, у час, коли Росія випалює все, зокрема українську культуру, «важливо і в цьому відчувати плече партнерів».

Нагадаємо, унаслідок атаки російських загарбників по друкарні у Харкові загинули люди та спалено 50 тис. книжок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat.

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них – троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань.