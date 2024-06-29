У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях

Вид на вулицю Крайню у Києві

У Києві заплановано тимчасову зміну в організації дорожнього руху та маршрутах руху громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як інформує столична влада:

29 червня з 08:00 до 19:00 та 2 липня, з 08:00 до 21:00 на вулиці Крайній буде обмежений рух транспорту. Дорожники влаштовуватимуть на цій вулиці верхній шар асфальтобетонного покриття.;

з 29 червня до 6 липня, з 20:00 до 05:00, частково обмежуватимуть рух пішоходів тротуарною частиною мосту через річку Либідь на проспекті Повітряних сил Обмеження пов’язані з протиаварійними роботами на пішохідному тротуарі мосту зі сторони вул. Борщагівської. Рух для пішоходів буде організований тротуаром, розташованим на протилежній стороні споруди (з боку вул. Жилянської).

Також відбудуться зміни маршрутів громадського транспорту:

29 червня змінять маршрути автобуси №№ 6, 44, 49, 61 ,87, 95 і тролейбуси №№ 34, 37-А;

30 червня – автобус № 31.

Як інформує комунальне підприємство «Київпастранс», зміни пов’язані із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;

автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);

автобус № 87 – в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про обвал пішохідної частини мосту на проспекті Повітряних сил.

До слова, у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним.