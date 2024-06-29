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У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях
Вид на вулицю Крайню у Києві
фото: wikimedia.org

У Києві заплановано тимчасову зміну в організації дорожнього руху та маршрутах руху громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як інформує столична влада:

  • 29 червня з 08:00 до 19:00 та 2 липня, з 08:00 до 21:00 на вулиці Крайній буде обмежений рух транспорту. Дорожники влаштовуватимуть на цій вулиці верхній шар асфальтобетонного покриття.;
У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях фото 1
  • з 29 червня до 6 липня, з 20:00 до 05:00, частково обмежуватимуть рух пішоходів тротуарною частиною мосту через річку Либідь на проспекті Повітряних сил Обмеження пов’язані з протиаварійними роботами на пішохідному тротуарі мосту зі сторони вул. Борщагівської. Рух для пішоходів буде організований тротуаром, розташованим на протилежній стороні споруди (з боку вул. Жилянської).
У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях фото 2

Також відбудуться зміни маршрутів громадського транспорту:

  • 29 червня змінять маршрути автобуси №№ 6, 44, 49, 61 ,87, 95 і тролейбуси №№ 34, 37-А;
  • 30 червня – автобус № 31.

Як інформує комунальне підприємство «Київпастранс», зміни пов’язані із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);
  • автобус № 87 – в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про обвал пішохідної частини мосту на проспекті Повітряних сил.

До слова, у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним.

Теги: Київ столиця громадський транспорт

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