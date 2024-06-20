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На Львівщині пасажири автобуса заблокували трасу через дії ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Львівщині пасажири автобуса заблокували трасу через дії ТЦК
Інцидент стався на трасі в селі Струтин біля Золочева на Львівщині
скріншот з відео

Працівники ТЦК запросили водія автобуса проїхати до Золочівського військкомату, де вручили йому повістку

Співробітники ТЦК зупинили автобус з пасажирами, який курсував за маршрутом «Варшава – Одеса». Під час перевірки документів виявилось, що водій не оновив військово-облікові дані, йому запропонували проїхати до ТЦК. На час, коли водія супроводжували до ТЦК, пасажири автобуса перекрили трасу, пише Zaxid.net.

Інцидент стався на трасі в селі Струтин біля Золочева на Львівщині. У результаті пасажири автобуса, переважно жінки, вийшли на трасу і перекрили рух.

На інцидент прокоментував Львівський обласний ТЦК та СП. «Поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних та повернули через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух», – повідомив ТЦК.

За словами представників ТЦК,  у салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість транспортного засобу продовжити рух, однак пасажири чомусь вирішили вийти і на певний час заблокувати трасу. Зокрема, перекриття траси тривало близько 10 хвилин, після чого всі роз’їхалися.

Зі слів пасажирів, автобус курсував за маршрутом «Варшава – Одеса». Другий водій їхав за кермом усю ніч, тому не міг підмінити колегу, якого забрали до ТЦК.

Нагадаємо, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

До слова, відповідно до закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобовʼязані громадяни мають оновити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна, зокрема, через застосунок «Резерв+»

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Теги: ТЦК повістка автобус мобілізація Львівщина військомат

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