Малозабезпечені платять, багатії – ні. Хто у Києві боргує за комуналку

У Печерському районі налічується понад 247 боржників, кожен з яких винен понад 25 тис. грн

Більша частина боргу за комуналку припадає на 16% від загальної кількості клієнтів «Київтеплоенерго»

Заборгованість за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення продовжує зростати. Так, за опалювальний сезон 2023/2024 борг збільшився на 800 млн грн або на 13%. Про це повідомив директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Зокрема, більша частина боргу, а саме 4,5 млрд грн, припадає на 16% від загальної кількості клієнтів «Київтеплоенерго», загальна кількість яких близько 1 млн.

Як зазначив Лопатін, киянам, які системно не сплачують за послуги та не укладають розстрочку на виплату комуналка, нарахована пеня. Вона відображена у квитанціях за червень.

ТОП-боржники Києва

Топ боржників станом на 1 липня 2024 року фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Так, у Печерському районі налічується понад 247 боржників, які мають у власності дві або більше квартир. Кожен із них має заборгованість за спожиту гарячу воду та опалення понад 25 тис. грн.

У житловому будинку на бульв. Лесі Українки, 23 (Печерський район) боржниками за опалення є 89% власників квартир. Загальна заборгованість мешканців будинку станом на 1 липня – 1,6 млн грн. У житловому будинку на вул. Січових Стрільців, 50-52-А (Шевченківський район), боржниками за опалення є 59% власників квартир. Загальна заборгованість мешканців будинку станом на 1 липня складає 1,3 млн грн.

У житловому будинку на бульв. Лесі Українки, 23 боржниками за опалення є 89% власників квартир фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

У житловому будинку на вул. Січових Стрільців, 50-52-А, боржниками за опалення є 59% власників квартир фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривні за кіловат.

Як повідомлялося, упродовж 2022-2023 років до Держспоживслужби надійшло понад 3,5 тис. звернень від громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг. Наприклад, у Львівській області за зверненням споживача місцевий теплопостачальник здійснив перерахунок на 19,5 тис. грн.

В Україні останній тиждень температура повітря доходить до позначки +30 ⁰ С та вище. За таких умов українці вимушені застосовувати кондиціонери, що впливає на вартість комунальних послуг. Yasno дало поради як створити прохолоду та водночас зменшити рахунки за електроенергію?