Атака РФ на «Охматдит»: сотні киян допомагають рятувальникам на місці трагедії (відео)

Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад

Незліченну кількість води та всього необхідного привезли до лікарні місцеві жителі

У понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару було сильно пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як стало відомо, було частково зруйновано корпуси лікарні, деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Зокрема, з моменту російської атаки сотні небайдужих киян прийшли на допомогу рятувальникам. Люди розбирають завали, передають воду.

Кореспондент «Главкома» повідомляє: під час повітряної тривоги рятувальна операція не припинялася. Люди організували живий ланцюжок, передають до намету, встановленого у дворі лікарні, воду і медикаменти. Незліченну кількість води та всього необхідного всі останні години привозили до лікарні небайдужі кияни.

Декілька годин тому Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.