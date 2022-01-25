У Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки

Чоловік вистрибнув у вікно четвертого поверху, але вижив, отримавши численні переломи

У Дніпровському районі столиці на на бульварі Перова чоловік влаштував різанину через конфлікт із дочкою, а потім намагався покінчити життя самогубством. Про це стало відомо з повідомлення спільноти «Автопатруль Майдан» у Facebook.

Як повідомляється, між батьком та його дочкою почався словесний конфлікт, а дівчина покликала на допомогу знайомого, щоб заспокоїти батька. У відповідь він схопив ніж і завдав поранень у руки та шию доньці та хлопцю. Після цього чоловік вистрибнув у вікно четвертого поверху, але вижив, отримавши численні переломи. Йому надали першу допомогу та передали медикам. На місці подій також працювали патрульні та слідчі.

Нагадаємо, у столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні.

Також столичні поліцейські врятували юнака, який порізав вени через кохання.

Нагадаємо, молодий киянин викинувся з вікна після сварки.

Також на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва 17-річна дівчина намагалася покінчити із життям, стрибнувши з 25 поверху будинку. Люди помітили, до дівчина сидить, звісивши ноги з балкона, та викликали поліцію.

Читайте також: Відома українська акторка зізналася, що намагалася накласти на себе руки