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    У Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки

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    Після конфлікту чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху - У Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки
    Після конфлікту чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху
    фото скріншот відео

    Чоловік вистрибнув у вікно четвертого поверху, але вижив, отримавши численні переломи

    У Дніпровському районі столиці на на бульварі Перова чоловік влаштував різанину через конфлікт із дочкою, а потім намагався покінчити життя самогубством. Про це стало відомо з повідомлення спільноти «Автопатруль Майдан» у Facebook.

    Як повідомляється, між батьком та його дочкою почався словесний конфлікт, а дівчина покликала на допомогу знайомого, щоб заспокоїти батька. У відповідь він схопив ніж і завдав поранень у руки та шию доньці та хлопцю. Після цього чоловік вистрибнув у вікно четвертого поверху, але вижив, отримавши численні переломи. Йому надали першу допомогу та передали медикам. На місці подій також працювали патрульні та слідчі.

    Нагадаємо, у столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні.

    Також столичні поліцейські врятували юнака, який порізав вени через кохання.

    Нагадаємо, молодий киянин викинувся з вікна після сварки.

    Також на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва 17-річна дівчина намагалася покінчити із життям, стрибнувши з 25 поверху будинку. Люди помітили, до дівчина сидить, звісивши ноги з балкона, та викликали поліцію.

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    Теги: Київ самогубство Facebook чоловік конфликт
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    У Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки