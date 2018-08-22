Столичні спецпризначенці затримали іноземця з наркотиками



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Заборонені засоби чоловік зберігав для власного вживання

У рамках операції «Мігрант» поліцейські відпрацьовували територію міста Києва. Під час перебування у Солом’янському районі столиці працівники полку поліції особливого призначення №1 помітили підозрілого чоловіка. Незнайомець при їх появі почав тікати, тож його наздогнали та затримали для перевірки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Під час спілкування поліцейські з’ясували, що у сумці чоловіка знаходяться марихуана та марки ЛСД. Також правоохоронці дізнались, що правопорушник – іноземець, заборонені засоби зберігав для власного вживання.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до трьох років позбавлення волі.