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    Столичних транспортників, що порушують карантинні правила, позбавлятимуть ліцензій – Держпродспоживслужба

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    Протоколи на порушників перевезень складаються щодня - Столичних транспортників, що порушують карантинні правила, позбавлятимуть ліцензій – Держпродспоживслужба
    Протоколи на порушників перевезень складаються щодня
    Фото: Київ оперативний

    Маршрутні таксі столиці будуть перевіряти «ковідні» контролери

    Маршрутні таксі у Києві будуть перевірятися стосовно дотримання карантинних вимог і позбавлятися ліцензій у вирадку їх порушення. Про це в ефірі «Україна 24» заявив глава Держпродспоживслужби містп Києва Олег Рубан.

    «Що стосується транспорту. Сьогодні контроль йде. Тролейбуси, трамваї контролюються, маршрутне таксі знаходить поза контролем, щодня складається велику кількість протоколів. Думаю, у нас будуть рейди по маршрутним таксі з позбавленням ліцензій на перевезення», – заявив він.

    Відзначимо, що в Києві кількість пасажирів в громадському транспорті не повинно перевищувати понад 50% від місць для сидіння. Однак в маршрутних таксі такі обмеження не дотримуються.

    Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

    Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

    В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі,що порушували правила перевезень.

    На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

    Раніше стало відомо, що київські транспортники практично перестали ловити і штрафувати пасажирів без квитків. Це може бути зумовлено тим, що державним транспортом користуються переважно пільговики, в той час як більш платоспроможні пасажири надають перевагу маршрутним таксі.

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    Теги: таксі Київ громадський транспорт Україна КМДА транспорт влада столиця перевезення
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