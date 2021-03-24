Столичних транспортників, що порушують карантинні правила, позбавлятимуть ліцензій – Держпродспоживслужба

Маршрутні таксі столиці будуть перевіряти «ковідні» контролери

Маршрутні таксі у Києві будуть перевірятися стосовно дотримання карантинних вимог і позбавлятися ліцензій у вирадку їх порушення. Про це в ефірі «Україна 24» заявив глава Держпродспоживслужби містп Києва Олег Рубан.

«Що стосується транспорту. Сьогодні контроль йде. Тролейбуси, трамваї контролюються, маршрутне таксі знаходить поза контролем, щодня складається велику кількість протоколів. Думаю, у нас будуть рейди по маршрутним таксі з позбавленням ліцензій на перевезення», – заявив він.

Відзначимо, що в Києві кількість пасажирів в громадському транспорті не повинно перевищувати понад 50% від місць для сидіння. Однак в маршрутних таксі такі обмеження не дотримуються.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі,що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Раніше стало відомо, що київські транспортники практично перестали ловити і штрафувати пасажирів без квитків. Це може бути зумовлено тим, що державним транспортом користуються переважно пільговики, в той час як більш платоспроможні пасажири надають перевагу маршрутним таксі.