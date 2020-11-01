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    Відсьогодні на семи столичних вулицях запроваджено сезонне обмеження швидкості руху

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    Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год діятиме до 1 квітня наступного року - Відсьогодні на семи столичних вулицях запроваджено сезонне обмеження швидкості руху
    Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год діятиме до 1 квітня наступного року

    У Києві на кількох вулицях обмежили швидкість до 50 км/год

    З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де в літній період була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

    Щоб зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу, на певних ділянках скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год та встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» демонтує знаки, що регулювали швидкість руху у весняно-літній період.

    Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:

    - просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

    - вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

    - Наддніпрянське шосе;

    - Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

    - Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

    - вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

    - просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

    Як повідомлялося раніше, з 1 квітня на 7 вулицях Києва запровадили сезонний швидкісний режим. Дозволена швидкість зросла з 50 км/год до 80 км/год.

    Київ КМДА транспорт столиця
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