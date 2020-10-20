Із Виноградаря до «Академмістечка» запустили експериментальний автобус (схема руху)



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Експериментальний маршрут курсуватиме місяць

Із 20 жовтня від просп. Свободи до станції метро «Академмістечко» курсуватиме експериментальний автобусний маршрут № 102-А. Експеримент триватиме до 20 листопада для вивчення попиту пасажирів. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов, інформує пресслужба КМДА.

«Наразі відсутнє пряме транспортне сполучення житлового масиву Виноградар та станції метро «Академмістечко». Тому був випущений цей експериментальний маршрут. Він курсуватиме від просп. Свободи до станції метро «Академмістечко» з інтервалами в час пік – 12 хвилин та в міжпік – 15 хвилин. Якщо маршрут користуватиметься попитом серед пасажирів, його залишимо працювати у постійному режимі», – повідомив Осипов.

Автобус № 102-А рухатиметься за схемою: просп. Свободи (від вул. Світлицького) – просп. Василя Порика – просп. Правди – вул. Газопровідна – вул. Стеценка – вул. Берковецька – просп. Академіка Палладіна – ст. м. «Академмістечко».





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