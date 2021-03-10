За «зайцями» вже не полюють: в Києві різко поменшало штрафів на транспорті

Минулого року контролери штрафували в середньому двох порушників на день

Київські транспортники практично перестали ловити і штрафувати пасажирів без квитків. Про це повідомляє «Хмарочос» з посиланням на розрахунки громадського активіста Олександра Гречка.

Зазначається, що за дев’ять місяців 2020 року Комунальне підприємство «Київпастранс» отримало всього 89 тисяч гривень доходу від штрафів за безквитковий проїзд. Тобто щодня в усьому громадському транспорті міста штрафували тільки двох пасажирів – при тому, що комунальний транспорт перевозив 600 тисяч пасажирів щодня. У порівнянні, в 2019 році за такий же період дохід від штрафів склав 3,6 мільйони гривень. Тоді контролери в середньому ловили 80 порушників щодня. Протягом 2018 року контролери виявили в громадському транспорті Києва більше 35 тис. «зайців», які поповнили міський бюджет на 4 млн грн.

«Мотивації платити пасажиру мало, якщо ніхто це не контролює. Вочевидь, мало стимулу й у «Київпастрансу» щодо збільшення виручки та контролю своїх пасажирів. Особливо, коли у підприємстві знають, що низький рівень збору коштів за перевезення буде компенсовано дотаціями з міського бюджету», – зауважив Гречко.

При цьому активіст звертає увагу на те, що платоспроможні пасажири «Київпастрансу» усе частіше користуються послугами приватних маршруток після того, як комунальний транспорт став брати виключно сидячих пасажирів. У результаті в 2020 році комунальне підприємство перевезло 213 мільйонів пасажирів, 64% яких склали пільговики і тільки 36% – платні пасажири.

Раніше стало відомо, скільки протоколів склали столичні правоохоронці на водіїв приватних перевізників (маршрутних таксі) за порушення ними регламентів безпеки перевезень.