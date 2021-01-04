Впровадження е-квитка у столичних маршрутках відкладено ще на пів року

Столичні маршрутки не переходять на е-квиток із січня 2021 року

Пасажири будуть розраховуватися за проїзд у маршрутках готівкою

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності відкладено до липня 2021 року. Про це йдеться в розпорядженні КМДА №2079 від 30 грудня 2020 року.

Цим документом вносяться зміни до розпорядження КМДА №1934 від 26 жовтня 2018 року «Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності».

Терміни впровадження такої системи вже переносилися кілька разів.

Тепер передбачається термін впровадження 1 липня 2021 року.

До слова, представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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