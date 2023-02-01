Саакашвілі сильно схуд: шокуючі фото експрезидента Грузії

Саакашвілі проходить лікування в клініці «Вівамед»

Колишній президент Грузії Міхайло Саакашвілі дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я, повідомляє «Грузія online».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На підтвердження своїх слів він задер футболку і продемонстрував, що він критично схуд. Після цього його відеокамеру відключили.

«... Єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився», – сказав експрезидент Грузії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Скріншоти з прямого включення опубліковані на Facebook-сторінці Саакашвілі. Вони підписані: «Міхеїл Саакашвілі приєднався до засідання суду дистанційно».

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний.

Нагадаємо, напередодні медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання Covid-19.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.