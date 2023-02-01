Саакашвілі сильно схуд: шокуючі фото експрезидента Грузії
Саакашвілі проходить лікування в клініці «Вівамед»
Колишній президент Грузії Міхайло Саакашвілі дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я, повідомляє «Грузія online».
На підтвердження своїх слів він задер футболку і продемонстрував, що він критично схуд. Після цього його відеокамеру відключили.
«... Єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився», – сказав експрезидент Грузії.
Скріншоти з прямого включення опубліковані на Facebook-сторінці Саакашвілі. Вони підписані: «Міхеїл Саакашвілі приєднався до засідання суду дистанційно».
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний.
Нагадаємо, напередодні медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання Covid-19.
Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.
Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.
Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.
1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.
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