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Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном
Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер новорічну 10-денну відпустку провів за кордоном
фото: Київська міська прокуратура

Олег Кіпер стверджує, що виїхав за «сімейними обставинами»

Головний прокурор Києва Олег Кіпер поїхав на новорічно-різдвяні свята у відпустку за кордон – там він провів загалом 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

«У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл», – йдеться у відповіді прокурора Олега Кіпера, переданій «Схемам» його пресслужбою.

Прокурор відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас встановлено, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

На уточнення журналістів, що російський паспорт його дружини досі є дійсним, Кіпер лише відповів, що «цими питаннями займалась міграційна служба України».

На запитання, яким саме чином Міграційна служба України може допомагати громадянам РФ виходити з російського громадянства, очільник прокуратури Києва лише відповів, що «це питання, які, в тому числі, відносяться до їхньої компетенції», – і порадив звернутися напряму до міграційної служби за роз’ясненнями. 

Зазначаємо, що в Положенні про Державну міграційну службу України вказано, що відомство у межах компетенції «здійснює провадження з питань прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України та подає відповідні документи на розгляд Комісії при президентові України з питань громадянства». Cеред завдань ДМС немає пункту, що стосується допомоги по виходу з громадянства іншої країни.

Олег Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі. Окрім новорічної відпустки, він також розповів, що їздив у відпустку до Відня (Австрія) у серпні 2022-го, за його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг у одній в віденських приватних клінік на суму у 1,5 тисячі євро.

Нагадаємо, що нещодавно нардепа Миколу Тищенка  виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу» після скандалу з Таїландом.

Теги: прокуратура свята прокурор Різдвяні свята кордон громадянство

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