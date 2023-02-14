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Російський інженер, який знає секрети ракетоносця Ту-160, втік до США і готовий говорити

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський інженер, який знає секрети ракетоносця Ту-160, втік до США і готовий говорити
Російський інженер в кінці грудня перетнув кордон з боку Мексики на броньованому джипі разом з сім'єю і попросив притулку.
фото ілюстративне

Чоловік повідомив, що боїться переслідувань російської влади за участь у протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального

Один з російських інженерів Казанського авіаційного заводу, де виробляють стратегічні бомбардувальники Ту-160, втік до США і попросив там притулку в обмін на інформацію. Про це йдеться у звіті митної та прикордонної служби США, який потрапив до рук видання Yahoo News.

Як зазначає видання, один з інженерів, які працювали над російським стратегічним бомбардувальником Ту-160, в кінці грудня перетнув кордон з боку Мексики на броньованому джипі разом з сім'єю і попросив притулку.

Чоловік повідомив, що боїться переслідувань російської влади за участь у протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. За надання притулку чоловік пообіцяв розплатитися важливою інформацією про російську військову авіацію. «Він сказав, що був інженером-будівельником і що його попередня робота включала роботу з 2018 по 2021 рік на виробництві певного типу військового літака на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань», – пише видання.

Американські спецслужби тривалий час перевіряли росіянина і прийшли до висновку, що він дійсно володіє значущою інформацією. «За останні кілька років на заводі Туполєва почалася велика нова програма будівництва поліпшеної версії літака, а також програма модернізації існуючих літаків», — зазначає видання.

Американська влада відмовилася підтвердити або спростувати журналістам цю історію. Видання вважає, що зараз його допитує ФБР.

Водночас військовий експерт Майкл Кофман пояснив, якою інформацією може володіти інженер.

Нагадаємо, колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону «Вагнера» Андрій Медведєв втік з Росії. Наразі він перебуває в Норвегії та готовий свідчити проти голови ПВК Євгена Пригожина. 

Теги: чоловік робота кордон влада США притулок

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