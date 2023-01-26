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Ракетна атака на столицю: Кличко повідомив, яка ситуація з тепло- та водопостачанням 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на столицю: Кличко повідомив, яка ситуація з тепло- та водопостачанням 
Кличко нагадав, що на Київ йшли 24 «шахеди»
фото: kyiv.klichko.org

У столиці є влучання російської ракети в нежитлову цивільну забудову в Голосіївському район

Після ранкових ракетних російських обстрілів тепло- та водопостачання в столиці відбувається в штатному режимі. Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання та тепла там, де воно залежить від подачі електрики. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

«Тепло- та водопостачання в столиці відбувається в штатному режимі. Щодо енергопостачання – як тільки оголосили тривогу, енергетики розпочали вимикати світло превентивно в деяких районах, аби уникнути аварійних ситуацій. Фахівці працюють над відновленням енергопостачання та тепла, де це залежить від подачі електрики. Наразі в столиці діють екстрені вимкнення світла, приблизно, на тому ж рівні, що й минулої доби», – сказав Кличко.

Щодо російської атаки, то мер Києва нагадав, що вночі була атака дронів-«шахедів». За інформацією сил ППО, на Київ йшли 24 «шахеди». Частину були збиті на підльоті, 15 – під Києвом і над Києвом. Зранку ж ворог масовано вдарив по Україні ракетами. Переважну більшість із них збили сили ППО.

«Але в столиці є влучання російської ракети в нежитлову цивільну забудову в Голосіївському районі – в пункт прийому металобрухту. В результаті удару одна людина – чоловік – загинула, двоє поранені. Постраждалих госпіталізували медики. В Дніпровському районі, де мешканці чули вибух, – працювало ППО», – зазначив  Кличко.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ ракетами. У Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік.

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Теги: вибух окупанти Віталій Кличко водопостачання чоловік ворог Київ ракета

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