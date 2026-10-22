Коли 45 – вирок. Як ейджизм руйнує держави, армії та корпорації

Ціна забутого ремесла: як держави, армії й корпорації платили за війну з досвідом (частина 1)

«Досвід – це те, що ви отримуєте саме тоді, коли він вам уже був потрібен»

Приказка інженерів-випробувачів

Дискримінація за віком має одну властивість, яка робить її особливо небезпечною для держави: вона не болить одразу. Звільнений досвідчений інженер не зупиняє завод наступного ранку. Витіснений з кафедри професор не закриває університет. Відправлений на декоративну посаду полковник не програє бій. Система ще кілька років працює на запасі – на інструкціях, звичках і зв’язках, які залишили по собі ті, кого вже немає.

Саме тому історія ейджизму – це історія відкладених рахунків. Рішення ухвалює одне керівництво, а платить за нього наступне. Помилку роблять у мирний час, а виявляють у воєнний.

У цій статті свідомо оминаємо хрестоматійні сюжети, які давно стали загальним місцем, і розглядаємо менш очевидні випадки – з різних епох, політичних систем і галузей. Мета – не моралізаторство, а пошук закономірностей: за яким механізмом ейджизм руйнує спроможність, скільки часу минає до прояву наслідків і скільки триває відновлення.

Одне застереження наперед. Ейджизм має два вектори. Перший – витіснення старших як «застарілих». Другий – недопущення молодших як незрілих. Обидва вже траплялися в історії, і обидва мали однаково тяжкі наслідки.

Коли вік стає ідеологією: СРСР, 1948…

Серпнева сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук 1948 року зазвичай згадується як перемога лисенківщини над генетикою. Але в ній був і виразний поколіннєвий вимір. Опонентів Трохима Лисенка подавали як старорежимних кабінетних учених, відірваних від життя, а його прихильників – як молодих енергійних практиків, що дають результат тут і зараз. Вік і походження стали аргументом там, де мав би бути експеримент.

Наслідки відомі. Тисячі біологів утратили роботу, кафедри генетики ліквідували, підручники переписали. Микола Вавилов, засновник світової колекції насіння, на той час уже загинув у саратовській в’язниці. Генетику в СРСР фактично реабілітували лише в середині 1960-х, а відставання в селекції, молекулярній біології та медицині вимірювалося десятиліттями й так і не було подолане до розпаду країни.

Механізм. Науковий критерій (експеримент) підмінили соціальним (вік, практичність, лояльність). Наслідки проявилися за три–п’ять років, відновлення тривало понад двадцять – і було неповним…

Зворотний бік медалі: геронтократія…

Через три десятиліття та сама держава продемонструвала протилежну крайність. На початку 1980-х середній вік членів Політбюро перевищував сімдесят років. Протягом 1982–1985 років країна поховала трьох генеральних секретарів поспіль. Покоління сорокарічних, яке мало б прийти до управління, роками тримали в резерві – без права на рішення.

Результат – застій: нездатність адаптувати економіку до падіння цін на нафту, затягування війни в Афганістані, технологічне відставання в мікроелектроніці. Коли реформатори нарешті отримали владу, у них уже не було ні часу, ні інституційного досвіду керування змінами.

Висновок. Недопущення молодих – така сама загроза, як і витіснення старших. Питання не в тому, чий вік правильніший, а в тому, що вік не може бути критерієм.

Реформа, яку ворог оплатив власною армією…

Цей приклад особливо повчальний для українського читача, бо його наслідки ми бачили на полі бою. Реформа російської армії 2008–2012 років, пов’язана з іменем міністра оборони Анатолія Сердюкова, мала цілком раціональну мету – позбутися роздутого офіцерського корпусу і кадрованих дивізій. Але виконували її методом обнулення.

Частку офіцерів у складі збройних сил скоротили приблизно з третини до 15%. Інститут прапорщиків і мічманів – саме ту ланку, на якій трималися техніка, склади й виховання молодого солдата, – фактично ліквідували. Систему військової освіти звели з 65 закладів до 10 системних навчальних центрів. Під скорочення масово потрапляли офіцери старших вікових груп і з великою вислугою: їх вважали носіями радянської інерції.

Уже за кілька років частину рішень довелося відкочувати: інститут прапорщиків відновили, частину закладів повернули. Але розірвані ланцюги передачі ремесла так і не зрослися. Дефіцит підготовлених офіцерів середньої ланки і слабкість молодшого командного складу, за оцінками багатьох західних аналітиків, стали одним із чинників провалів російського вторгнення у 2022 році.

Урок. Оптимізація чисельності без відбору за компетентністю, під гаслом омолодження, руйнує армію зсередини. Противник уже заплатив за цю помилку – нам не обов’язково її повторювати.

Вихід у 45 і бідність у 70: Південна Корея…

У корейській мові є неформальне слово «саоджон» – вихід на пенсію у 45. Великі корпорації десятиліттями практикували так звані почесні відставки: фахівців середнього віку виводили зі штату, щоб звільнити місце молодшим і дешевшим. Формально – добровільно, фактично – обов’язково.

Наслідків два, і обидва стратегічні. Перший – соціальний: Південна Корея роками має один із найвищих серед країн ОЕСР рівнів бідності серед людей старшого віку – близько 40%. Другий – безпековий: чимало достроково відпущених інженерів суднобудування, напівпровідників і дисплеїв знайшли роботу в конкурентів, передусім у Китаї. Країна власними руками експортувала технологічні компетенції, на створення яких витратила десятиліття. Згодом Сеул законодавчо встановив мінімальний пенсійний вік 60 років і посилив захист від витоку технологій – але вже після того, як витік відбувся.

Урок. Досвід, який держава не використала, використає конкурент.

Прокляття 35: Китай…

У Китаї тривалий час діяла неписана, а подекуди й писана норма: після 35 років людина стає неперспективною. Вікова межа 35 років роками застосовувалася при вступі на державну службу, а технологічні компанії під час скорочень у першу чергу позбувалися працівників саме цього віку. У медіа з’явився стійкий образ інженера, який після 35 переходить у кур’єри.

Держава сама визнала проблему: з 2025 року вікову межу для загальнонаціонального іспиту на державну службу підвищено до 38 років, а для магістрів і докторів – до 43. Це показовий сигнал: навіть система з величезним резервом молоді дійшла висновку, що вікове відсікання знищує людський капітал швидше, ніж його вдається відтворити. Для країни з демографічною кризою, як Україна, подібна практика означала б самоліквідацію кадрового резерву.

Коли омолодження стає бізнес-моделлю

У 2018 році видання ProPublica оприлюднило розслідування: за кілька років IBM позбулася близько 20 тисяч американських працівників віком понад 40 років – це приблизно 60% усіх її скорочень у США за цей період. Внутрішні документи описували мету як досягнення правильного міксу за стажем. Комісія США з рівних можливостей у сфері зайнятості розпочала загальнонаціональне розслідування і згодом дійшла висновку, що є обґрунтовані підстави вважати, що мала місце вікова дискримінація. Подальші судові процеси оприлюднили внутрішнє листування, у якому старших працівників зневажливо називали динолюдьми. Компанія отримала роки судових процесів, репутаційні втрати як роботодавець і, що важливіше, втратила людей, які знали клієнтів, системи й технології зсередини.

Ейджизм – це не лише звільнення, а й фільтр на вході. У 2019 році Google погодилася виплатити $11 млн для врегулювання колективного позову понад 200 кандидатів віком від 40 років, які стверджували, що їм відмовляли через вік. Компанія провини не визнала, але зобов’язалася навчати рекрутерів і створити окремий комітет з питань вікового різноманіття.

Спільне в корпоративних історіях одне: вік використовують як непрямий показник вартості та гнучкості працівника. Важлива деталь – у США такі історії закінчуються судом, бо там із 1967 року діє закон про вікову дискримінацію у сфері зайнятості. Без такого закону ці історії просто не стали б відомими.

Чи буває позитивний ейджизм?

Коротка відповідь – ні. Навіть так званий доброзичливий ейджизм, тобто поблажливе ставлення через вік (не перевантажуйте її, вона вже немолода, він ще молодий, хай поки подивиться), дослідники відносять до форм дискримінації: він так само відбирає в людини відповідальність і можливість діяти.

Але існують позитивні приклади подолання ейджизму та керування віковими ризиками. Саме вони цікаві для держави, бо показують: проблема розв’язується, якщо побачити її заздалегідь.

Напередодні вступу США у Другу світову війну начальник штабу армії Джордж Маршалл провів масштабну заміну командного складу. Цей епізод часто цитують як омолодження, але критерієм були не роки, а результати: великі Луїзіанські маневри 1941 року стали публічним іспитом, після якого одні командири пішли, а інші – серед них маловідомий тоді підполковник Двайт Ейзенхауер – отримали стрімке просування. Звільняли тих, хто провалив маневри, і просували тих, хто їх виграв, незалежно від віку. Різниця принципова.

Німецький BMW порахував, що до 2020 року близько половини працівників його заводу в Дінгольфінгу будуть старшими за 50 років. Замість звільнень компанія у 2007 році запустила пілотну лінію з бригадою, середній вік якої становив 47 років. Інженери разом із робітниками впровадили близько 70 змін – від м’якшої підлоги й регульованих сидінь до ротації операцій протягом зміни. За даними, оприлюдненими в Harvard Business Review, продуктивність лінії зросла приблизно на 7% і зрівнялася з молодими лініями, а кількість пропусків через хворобу знизилася. Згодом рішення поширили на більшість заводів концерну.

У 1999 році генеральний директор General Electric Джек Велч, переконавшись, що вищий менеджмент не розуміє інтернет-економіки, зобов’язав кілька сотень топменеджерів узяти собі наставників з числа молодих працівників. Це рідкісний приклад, коли організація узаконила передачу знань знизу вгору, не принижуючи ні старших, ні молодших.

На державному рівні показовими є Фінляндія та Сінгапур. Фінляндія у 1998–2002 роках реалізувала національну програму щодо працівників старшого віку на основі концепції працездатності: не людина має підлаштовуватися під вік, а робоче місце, навчання й організація праці – під людину. Сінгапур у 2012 році ухвалив закон про повторне працевлаштування: роботодавець зобов’язаний запропонувати працівникові пенсійного віку продовження роботи, якщо той здоровий і працює задовільно. Вік повторного працевлаштування вже підвищено до 68 років. Держава зробила продовження кар’єри нормою, а не милістю керівника.

Результати аналізу…

Перше. Ейджизм діє із затримкою. У всіх розглянутих випадках між рішенням і помітними наслідками минало від двох до 14 років. Відповідальність майже ніколи не наздоганяла тих, хто ухвалював рішення.

Друге. Відновлення завжди довше за руйнування. Знищити школу, корпус фахівців чи ланку управління можна за рік–три. Відновлення займає від 10 до 25 років і рідко буває повним.

Третє. Небезпечні обидва вектори. Витіснення досвідчених (біологія 1948 року, російська армія 2008-го, IBM) і блокування молодих (геронтократія 1980-х) дають однаковий кінцевий результат – втрату здатності системи пристосовуватися.

Четверте. Найуразливіша – проміжна ланка: прапорщики в армії, фахівці середнього віку в корпораціях, доценти в науці. Саме ця ланка перекладає досвід старших мовою молодших, і саме її найчастіше оптимізують.

П’яте. Втрачений досвід не зникає – його забирає конкурент. Корейські інженери в китайських компаніях – найкраща тому ілюстрація.

Шосте. Позитивні приклади мають спільну формулу: ризик побачили заздалегідь, критерієм зробили результат, рішення закріпили в правилах, а знання передавали в обидва боки.

Короткі висновки

Історія не знає випадків, коли ейджизм зміцнив державу чи компанію. Вона знає лише випадки, коли його вчасно зупинили. Позитивного ейджизму не існує, зате існує позитивна вікова політика – і вона завжди спирається на закон і вимірюваний результат, а не на добру волю окремого керівника.

Для України головний урок полягає в тому, що відкладений характер наслідків – не перевага, а пастка. Те, що сьогодні виглядає як оновлення кадрів, за 5-10 років може обернутися проблемою, яку розв’язуватимуть уже інші люди. Особливо у сферах, де кадри готуються десятиліттями, – в обороні, науці й освіті. Про них – у другій частині.

Олег Семененко, для «Главкома»