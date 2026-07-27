Київські рятувальники перемогли на Чемпіонаті України з пожежно – прикладного спорту
Столичні рятувальники довели свою перевагу на кожному з етапів, зібравши золотий урожай в усіх ключових дисциплінах
Збірна команда київського гарнізону здобула перемогу у Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту, що проходив на Прикарпатті. Столичні спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та виняткову майстерність, виборовши перше загальнокомандне місце у змаганнях. Про це, повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС в Києві.
У дописі зауважують – столичні рятувальники впевнено довели свою перевагу на кожному з етапів, зібравши золотий урожай в усіх ключових дисциплінах:
- І місце – підйом штурмовою драбиною на четвертий поверх навчальної вежі;
- І загальнокомандне місце – двоборство;
- І місце – пожежна естафета;
- І місце – бойове розгортання.
Київський рятувальник Олексій Корецький у особистій першості серед дорослих здобув титул чемпіона, посівши І місце у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та І місце у двоборстві.
Гідні результати продемонструвала і юнацька збірна команда Києва. Юнаки вибороли ІІ загальнокомандне місце, а також здобули ІІІ місце у пожежній естафеті.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а ще 622 рятувальники отримали поранення та травми під час виконання службових обов'язків. Головні чинники небезпеки, з якими щодня стикаються надзвичайники під час розбору завалів та ліквідації пожеж, це повторні обстріли та обвалення конструкцій:
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