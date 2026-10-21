Віткофф назвав Путіна гуманістом (відео)

Спецпредставник Трампа похвалив російського диктатора після звільнення американця, якого РФ утримувала з 2022 року

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США, про це повідомляє «Главком».

«Ви часто говорите, що президент Трамп – гуманіст. Але ви теж гуманіст, сер. Я віддаю вам належне, висловлюю повагу і ще раз дякую», – заявив Віткофф, звертаючись до Путіна.

Варто зазначити, що візит Віткоффа до Росії відбувається на тлі постійних ударів по Україні. Війська РФ продовжують атакувати українські міста, житлові будинки та об'єкти цивільної й енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів гинуть і зазнають поранень мирні жителі, а пошкодження енергооб'єктів призводять до перебоїв з електро- та водопостачанням.

👀 Стів Віткофф назвав Путіна «гуманістом» під час зустрічі у Санкт-Петербурзі Так спецпредставник Трампа відреагував на звільнення американця Стівена Габбарда, якого росіяни захопили під час окупації Ізюма у 2022 році і катували у полоні https://t.co/Byt3bwuGW4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Американський спецпредставник назвав диктатора гуманістом на тлі звільнення Стівена Габбарда – американського вчителя, якого російські військові захопили під час окупації Ізюма у 2022 році.

Габбарда утримували в Росії за звинуваченням у найманстві. У жовтні 2024 року московський суд засудив його до шести років і десяти місяців позбавлення волі за нібито участь у бойових діях на боці України. Родичі американця заперечували звинувачення. За даними The New York Times, під час перебування в російському ув'язненні чоловік зазнавав катувань.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.