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Віткофф назвав Путіна гуманістом (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Віткофф назвав Путіна гуманістом (відео)
Віткофф порівняв Путіна з Трампом і назвав обох гуманістами
скриншот з відео

Спецпредставник Трампа похвалив російського диктатора після звільнення американця, якого РФ утримувала з 2022 року

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США, про це повідомляє «Главком».

«Ви часто говорите, що президент Трамп – гуманіст. Але ви теж гуманіст, сер. Я віддаю вам належне, висловлюю повагу і ще раз дякую», – заявив Віткофф, звертаючись до Путіна.

Варто зазначити, що візит Віткоффа до Росії відбувається на тлі постійних ударів по Україні. Війська РФ продовжують атакувати українські міста, житлові будинки та об'єкти цивільної й енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів гинуть і зазнають поранень мирні жителі, а пошкодження енергооб'єктів призводять до перебоїв з електро- та водопостачанням.

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Американський спецпредставник назвав диктатора гуманістом на тлі звільнення Стівена Габбарда – американського вчителя, якого російські військові захопили під час окупації Ізюма у 2022 році.

Габбарда утримували в Росії за звинуваченням у найманстві. У жовтні 2024 року московський суд засудив його до шести років і десяти місяців позбавлення волі за нібито участь у бойових діях на боці України. Родичі американця заперечували звинувачення. За даними The New York Times, під час перебування в російському ув'язненні чоловік зазнавав катувань.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.

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Теги: росіяни США Дональд Трамп росія путін Стів Віткофф переговори

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