До виборів у США залишилось три тижні. До чого готуватися Україні?

Прихильники MAGA звинувачують Зеленського у спробах вплинути на результати проміжних виборів у США

Зараз в американському інфопросторі MAGA–консерватори активно розганяють тезу: Зеленський навмисне продовжує бити по НПЗ, щоб підставити Трампа перед проміжними виборами і допомогти демократам.

Цей наратив лунає на різних рівнях: від коментарів впливових блогерів до обговорень в телеефірах і навіть заяв американських сенаторів. Звісно, анонімні сторінки у твіттері це завзято поширюють теж.

«Невдячний Зеленський продовжує бомбити НПЗ і ускладнювати становище для президента перед проміжними виборами до Конгресу», – ведуча Fox News Рейчел Кампос–Даффі.

«Зеленський намагається нашкодити Трампу перед проміжними виборами. Негайно припиніть передавати Україні розвіддані та виділяти їй будь–яке фінансування», – блогер з багатомільйонною аудиторією Джек Пособєц.

«Зеленський працює понаднормово, щоб допомогти демократам у листопаді», – сенатор з Юти Майк Лі.

У команді Трампа чудово бачать, що становище республіканців перед проміжними виборами складне. Значною мірою – через різкий ріст цін на пальне. Поставки дизелю з Росії навряд чи суттєво змінять ситуацію для гаманців звичайних американців. Навіть якщо Москва зможе надати обіцяні 300 тисяч тонн протягом жовтня, за оцінками експертів, цього вистачить США на один день.

Коли змінити ситуацію вже складно, залишається спробувати контролювати наратив. Наприклад, звинуватити Україну. З одного боку – це намагання скерувати незадоволення на зовнішнього винуватця і якось переконати частину виборців. З іншого – якщо республіканці все ж програють у листопаді, Трамп зможе сказати, що це – через Зеленського, який підставив його, щоб допомогти демократам.

До дня голосування залишилось три тижні. Cлід бути готовим, що протягом цих трьох тижнів ми почуємо ще багато нових звинувачень в бік України. На щастя, тих, хто цьому протистоїть, також достатньо – зокрема і серед консервативного крила.

Бачив кілька запитань – а що там Лора Лумер, яка нещодавно відвідала Україну? Так от, її позиція помітно вирізняється на тлі інших MAGA–активістів. Ось один з її останніх дописів: «Купівля російської нафти поповнює скарбницю іранського ісламістського режиму, який скандує «Смерть Америці». І ми це знаємо».