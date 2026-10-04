Усі 10 онуків Трампа зібралися разом на рідкісному фото

Родина зібралася у Маямі, щоб відсвяткувати 100-річчя матері покійної Івани Трамп

Донька президента США Дональда Трампа Іванка Трамп показала рідкісні сімейні світлини, на яких разом зібралися всі десятеро онуків американського лідера. Приводом стало 100-річчя її бабусі Марі Зельнічкової – матері покійної Івани Трамп. Святкування відбулося в будинку Іванки у Маямі, повідомляє «Главком».

На одному із сімейних портретів 100-річна Марі Зельнічкова позує разом із трьома своїми онуками – Іванкою Трамп, Дональдом Трампом-молодшим та Еріком Трампом. На інших кадрах можна побачити представників одразу чотирьох поколінь родини.

На ювілей також зібралися всі десятеро правнуків Зельнічкової, які є онуками Дональда Трампа.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер виховують трьох дітей – 15-річну Арабеллу, 12-річного Джозефа та десятирічного Теодора. У Еріка Трампа та його дружини Лари двоє дітей – Ерік і Кароліна Дороті. Найбільше дітей серед старших онуків ювілярки має Дональд Трамп-молодший. У нього п'ятеро дітей від попереднього шлюбу з Ванессою Трамп – Кай, Дональд Джон Трамп III, Трістан Мілош, Спенсер Фредерік та Хлоя.

Іванка Трамп поділилася сімейними кадрами фото: Іванка Трамп в Instagram

Святкування також відвідала дружина Дональда Трампа-молодшого Беттіна Андерсон.

Водночас на сімейному святі не було Тіффані Трамп – доньки президента США від шлюбу з Марлою Мейплс.

Іванка Трамп зазначила, що ювілей став особливим для всієї родини. «Сто років життя, любові, родини та спогадів. Ми відсвяткували 100-річчя моєї бабусі в нас удома в Маямі, в оточенні трьох її онуків і всіх десяти правнуків. Це була справді особлива подія – чудове втілення історії нашої родини, що об'єднує чотири покоління», – написала Іванка.

За її словами, родина протягом дня згадувала Івану Трамп. «Нам дуже бракувало моєї мами – її дорогої доньки, – але ми відчували її любов і незриму присутність протягом усього дня: у наших спогадах і в тій родині, яку вона так сильно любила», – додала донька президента США.

Раніше «Главком» писав про старшого сина американського президента Дональда Трампа-молодшого, який, хоча й не обіймає державної посади, долучився до обговорення України. Під час приватної вечері у Таллінні він провів тривалу розмову з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Подробиці розмови сторони не розголошували.