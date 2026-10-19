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Глава Мінфіну США звинуватив Європу у фінансуванні російської воєнної машини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Глава Мінфіну США звинуватив Європу у фінансуванні російської воєнної машини
Бессент: Європейці дали Росії та Володимиру Путіну більше грошей, ніж Україні
фото: соціальні мережі

Скотт Бессент зазначив, що Європа продовжує у величезних кількостях закуповувати російські енергоресурси

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що європейські країни надають Росії значно більше коштів, ніж Україні, продовжуючи масштабні закупівлі російських енергоресурсів та товарів. Про це пише «Главком».

Коментуючи рішення Дональда Трампа заблокувати нові санкції проти РФ та Ірану, очільник американського відомства зазначив, що обсяги імпорту російської продукції до Європи у понад десять разів перевищують показники США.

Бессент також наголосив, що навесні європейські союзники відхилили пропозицію Вашингтона щодо запровадження вторинних мит проти найбільших покупців російських ресурсів – Китаю та Індії. Через таку позицію Брюсселя у США не бачать підстав одноосібно нести фінансовий і економічний тягар стримування агресора, адже за час повномасштабної війни європейські закупівлі фактично перевершили обсяги допомоги, наданої Україні.

Як відомо, міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю ABC заявив, що угода щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки не є економічною підтримкою Росії, а є стимулом для Москви до припинення війни. 

За словами Райта, наразі Росія експортує нафту під дуже жорсткими американськими санкціями, однак взагалі не експортує дизель, якого бракує у світі. Рішення американського президента полягає в тому, що Росія отримає дозвіл постачати дизельне пальне на світові ринки лише у разі зниження інтенсивності конфлікту з Україною, згоди на енергетичне перемир'я або зменшення масштабів бойових дій.

Нагадаємо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. 

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.

Теги: росія Європа США

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