За три дні інспектори виписали понад 400 штрафів за неприбраний сніг

Столицю вже четвертий день розчищають від снігу

Комунальники цілодобово задіяні у прибиранні снігу в Києві

Комунальні служби продовжують долати наслідки снігопаду в Києві. На дорогах цілодобово працює комунальна спецтехніка та бригади з ручного прибирання.

Інспектори благоустрою моніторять місто. 10 лютого вони внесли понад 1200 приписів та склали близько 130 протоколів за неякісне прибирання снігу. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Відповідальні служби міста майже цілодобово задіяні у снігоприбиранні. Столичні інспектори благоустрою, яких у місті понад 120 осіб, контролюють вулиці та фіксують щодня близько тисячі порушень. У таку хуртовину долають пішки десятки кілометрів, аби не залишити без уваги жодного об’єкту», – розповів Ткаченко.

За період з 8 по 10 лютого інспектори склали майже 3850 приписів та понад 400 протоколів.

Керівник Департаменту міського благоустрою нагадав балансоутримувачам про штрафи та подякував комунальним службам міста, інспекторам благоустрою та всім киянам, які долучаються до спільної боротьби з негодою.

Як відомо, кілька днів дорожники активно вивозять сніг із вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни снігу.

11 лютого в Україну прийде черговий циклон із Балкан.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.