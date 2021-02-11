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    Штормовий вітер та сильний сніг: які регіони завтра накриє негода

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    Температура повітря 12 лютого почне знижуватися - Штормовий вітер та сильний сніг: які регіони завтра накриє негода
    Температура повітря 12 лютого почне знижуватися
    Фото: Адміністратор 1580_Львів

    У Києві 12 лютого передбачається сніг, вдень він слабшатиме

    У п’ятницю, 12 лютого, північно-західний вітер в Україні буде сильним, штормовим. Посилення вітру відповідно посилює відчуття холоду, знижує так звану температуру комфорту. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Температура повітря завтра почне знижуватися. Спочатку арктичний холод затікатиме на Захід України – очікується вже -12-14 градусів, на Закарпатті -5-8 градусів. На Сході України ще буде тепло, вдень +2+6 градусів.

    На Півночі, у більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині очікується -4-10, місцями до -12 градусів. На Полтавщині, в Дніпропетровській області, на Херсонщині 0-3 градуси морозу. На Запоріжжі та в Криму +2+6 градусів.

    У Києві 12 лютого передбачається сніг, вдень він слабшатиме. Проте завіватиме сильний, до штормового, північно-західний вітер. Удень температура повітря буде приблизно однаковою, -9-12 градусів.

    У ДСНС додали, що 12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

    На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Уночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях випаде значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий).

    Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів. На окремих ділянках доріг буде припинення руху автотранспорту.

    Нагадаємо, в Україні 11 лютого вирує негода. В Івано-Франківську розпочався інтенсивний снігопад і за прогнозами синоптиків стихія триватиме добу. На Черкащині через ожеледицю перекинулась вантажівка. Через негоду у Львові мерія перевела школи на дистанційку, завтра радить не йти на роботу.

    Комунальні служби продовжують долати наслідки снігопаду в Києві. За останню добу було вивезено 3 953 тонни снігу.

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    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода
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