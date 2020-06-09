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    Сильна спека і слабкі дощі: прогноз на літо

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    За даними синоптика, особливо спекотним буде серпень - Сильна спека і слабкі дощі: прогноз на літо
    За даними синоптика, особливо спекотним буде серпень
    Фото: УНІАН

    За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, літо буде по-справжньому спекотним

    Після дуже теплої зими і холодної весни Україну чекає по-справжньому спекотне літо. Такий довгостроковий прогноз погоди склав народний синоптик Леонід Горбань.

    Про це пише «Обозреватель».

    За словами синоптика, оскільки в червні сонце все вище підіймається над горизонтом, вплив низької сонячної активності буде нівелюватися. Цього тепла достатньо для того, щоб можна було говорити про спекотне літо.

    Перші 5 днів червня були ще досить прохолодними, але потім температура різко піде вгору. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище: близько 31-34 градусів.

    «Правда, і дощі прогнозуються. Опади можливі до 7 червня, потім у період з 10 по 13, з 17 по 19 та з 29 по 30», - зазначає синоптик.

    Липень за максимальними показниками буде дещо поступатися червню. З 5 по 11 липня температура повітря досягне 27-32 градусів.

    Потім протягом 4 днів – з 12 по 15 – буде невелике зниження температури. Зате в період з 16 по 23 липня повернеться літня спека – 28-30 градусів. До кінця місяця денна температура повітря триматиметься на рівні 24-26 градусів.

    Що стосується опадів, то липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, супроводжується сильною спекою, який закінчиться 20 липня. Дощі очікуються 20-21, 25-26 і 29-30 липня.

    Більшу частину серпня буде стояти справжня літня спека. За розрахунками синоптика, з 7 по 18 серпня температура повітря складе близько 30-33 градусів. Потім почнеться різке зниження температури. До 24-25 серпня – до 20-22 градусів.

    Дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів – це практично нічого.

    Опади очікуються у період з 2 по 6 серпня, потім 18-19 і 24-25.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня.

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