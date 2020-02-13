Суд вдруге розглядає справу горе-матері, яка заморила голодом дітей



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Обвинувачена своєї вини не визнала Фото: Прокуратура Києва

Прокуратура наполягає на призначенні жінці довічного позбавлення волі

Голосіївський районний суд міста Києва провів підготовче засідання у справі за обвинуваченням жінки, яка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей - однорічного сина, який від голоду помер, та дворічну доньку.

За результатами судового засідання суд призначив обвинувальний акт до розгляду та продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наступне судове засідання заплановано на 17 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Нагадаємо, моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд Києва визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та засудив до 8 років позбавлення волі.

Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.