Соболєв, чийого сина убили в Києві, заявляє про підготовку нового замаху (відео)



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В'ячеслав Соболєв просить Володимира Зеленського про зустріч

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв заявляє, що на нього і його сім’ю готується новий замах. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Соболєв нагадав, що 2,5 місяці тому у центрі Києва був убитий його трирічний син.

«За останні два тижні сталося багато подій. У мене з'явилася 100% інформація про новий замах, що готується на мене і мою сім'ю. Ця ж інформація є і у поліції... Але тим не менш, з п'ятниці і до понеділка, всупереч дорученню Головного слідчого управління України про забезпечення заходів безпеки, поліція міста Києва знімає з нас охорону. У мене питання - це випадковість?..» - повідомив він.

За словами Соболєва, за попередні два місяці, слідство щодо вбивства його сина не просунулося ні на крок.

У зв’язку з цим він звертається до президента Володимира Зеленська з прохання про зустріч.

«Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої можна не тільки притягнути до відповідальності винних у смерті мого сина, а й запобігти багатьом новим смертям...» - сказав Соболєв.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом автівки, яку обстріляли, сидів депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність.

Офіс генпрокурора доручив розслідування вбивства 3-річного сина В’ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіції України. Крім того, змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс генерального прокурора.

Соболєв обіцяє винагороду у розмірі 2 млн грн за допомогу у встановленні замовника злочину.