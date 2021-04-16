Стало відомо, коли і як відновиться набір дітей до дитсадків і шкіл Києва

Цьогоріч у столичних дитсадках очікують прийняти 20 тисяч дітей, а за парти мають сісти 30 тисяч першокласників

Процес прийому дітей до дитячих навчальних закладів столиці відновлять після завершення локдауну. Про це повідомила директорка Департаменту освіти й науки Київської міської держадміністрації Олена Фіданян у програмі «Київ. Вголос» на радіо «Київ FM».

За її словами, прийом документів до дитячих садків призупинили, оскільки батьки мають прийти до закладу та подати заяву, написаною власноруч. Через карантинні обмеження зробити це зараз неможливо.

Водночас у Департаменті освіти і науки просять батьків не хвилюватися, адже про відновлення прийому дітей повідомлять за тиждень – інформація з’явиться на сайті департаменту.

До слова, цьогоріч у столичних дитсадках очікують прийняти 20 тисяч дітей. А за парти мають сісти 30 тисяч першокласників.

«Прийом буде розпочатий після того, як локдаун завершиться, коли батьки зможуть фізично прийти і подати документи. Як буде відбуватися прийом: до дошкільних закладів батьки отримають у свій персональний кабінет електронне запрошення, що їхня дитина є першою, наприклад, у черзі, що їхню дитину запрошують саме в цей садочок. У кожного з батьків є 10 днів подумати, чи їх влаштовує цей садочок, бо часто й густо батьки обирають п’ять і більше садків», – наголосила Фіданян.

Раніше повідомлялося, що дитячі садочки в Києві, які закрили 5 квітня через запровадження жорсткого карантину, відкриються 10 травня.

Також згідно з наказом Департаменту освіти і науки КМДА через карантинні обмеження у столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що прийом документів дітей до перших класів столичних шкіл відновиться у травні.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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