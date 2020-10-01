Велике очищення Києва від МАФів: на Виноградарі знесуть 60 споруд (фото)



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Незаконні МАФи вивозять на штрафмайданчики Фото: Київблагоустрій

14 незаконних тимчасових споруд уже переїхало на штрафний майданчик

На Виноградарі в Києві демонтують 60 незаконних тимчасових споруд. Наразі триває демонтаж самовільно розміщених торговельних рядів на проспекті Порика та вулиці Світлицького. У власників тимчасових споруд відсутня відповідна проєктно-дозвільна документація на розміщення. Про це повідомив т.в.о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко.

«Роботи з демонтажу розпочали в понеділок, 28 вересня. На сьогодні 14 тимчасових споруд уже переїхало на штрафний майданчик. Загалом ми маємо доручення від Департаменту міського благоустрою демонтувати понад 60 об’єктів, що знаходяться біля ринку «Виноградар». Тож роботи триватимуть ще не один день», – зазначив Бойко.

Він також наголосив, що на припис інспектора благоустрою власники кіосків надавали копії договорів на проведення ярмарків. Цей договір укладався між власником земельної ділянки ринку та підприємцями.

«Ми направили відповідні запити до департаментів земельних ресурсів і промисловості та розвитку підприємництва. Від Департаменту земельних ресурсів отримали відповідь, що кіоски перебувають поза межами зазначеної земельної ділянки. Що стосується договорів, то відповідно до розпорядження КМДА, адресний перелік ярмарків подає Департамент промисловості та розвитку підприємництва. Ці адреси відсутні в переліку місць регулярного проведення ярмарків», – пояснив очільник комунального підприємства.

Він наголосив, що звільнення цієї локації від тимчасових споруд покращить благоустрій житлового масиву «Виноградар», розвантажить рух та дасть змогу мешканцям вільно пересуватися тротуарами.