Суд відмовився взяти під арешт одного із нападників на Найєма

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Фото: Громадське Підозрюваний у нападі на депутата Ахмет Саїтов у залі Шевченківського суду Києва, 2 травня 2018 р.

Прокуратура клопотала про арешт, замість нічного домашнього арешту

Апеляційний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід одному з нападників на народного депутата Мустафу Найєма громадянину України Саітову Ахмету Абубакаровичу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook брат нардепа Масі Найєм.

Прокуратура клопотала про арешт, але суддя з цим не погодився.

«Запобіжний захід Громадянину України Саітову Ахмеду-Абубакаровичу – підозрюваному за ч.2 ст.296., залишили без змін. На судовому засіданні підозрюваний сказав, що не притягувався до адмінвідповідальності. Час покаже, чи це відповідає дійсності», - написав Найєм.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Темербулатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Темербулатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Генеральна прокуратура України направила до Азербайджану документи для екстрадиції і подальшого притягнення до кримінальної відповідальності Магомеда-Аміна Саїтова