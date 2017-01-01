Суддя, який відпустив Крисіна, погодився на зустріч з активістами – нардеп

Зустріч з суддею Лінником відбудеться 28 грудня у Шевченківському суді Києва

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, погодився зустрітися на розмову з активістами. Про це повідомляє у Facebook народний депутат Ігор Луценко. «Запрошую завтра усіх на зустріч з суддею Лінником, про котру я з ним домовився.



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Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник

Зустріч з суддею Лінником відбудеться 28 грудня у Шевченківському суді Києва

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін підозрюваному у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну, погодився зустрітися на розмову з активістами.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат Ігор Луценко.

«Запрошую завтра усіх на зустріч з суддею Лінником, про котру я з ним домовився. Завтра, на 8:00, Шевченківський суд, на Дегтярівській, 31. Зустріч за ініціативою судді, формат законний» - написав Луценко.

Нагадаємо, суддя Олег Лінник розглядав справу Юрія Крисіна, засудженого причетність до вбивства під час Майдану журналіста В’ячеслава Веремія.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.

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