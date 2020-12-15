Сутички на Майдані: поліція рахує постраждалих у своїх рядах
Близько 40 правоохоронців отримали хімічні опіки очей
Під час штовханини на Майдані Незалежності між мітингувальниками та правоохоронцями постраждали близько 40 поліцейських.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«Сьогодні в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина - і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики», – заявили в поліції.
У результаті одного поліцейського вдарили по голові і він втратив свідомість. Ще близько 40 – отримали хімічні опіки очей.
Поліцейські закликають учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинного законодавства.
Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.
Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.
Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.
Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.