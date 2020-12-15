Сутички на Майдані: поліція рахує постраждалих у своїх рядах

На Майдан Незалежності стягнули поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії

Близько 40 правоохоронців отримали хімічні опіки очей

Під час штовханини на Майдані Незалежності між мітингувальниками та правоохоронцями постраждали близько 40 поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина - і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики», – заявили в поліції.

У результаті одного поліцейського вдарили по голові і він втратив свідомість. Ще близько 40 – отримали хімічні опіки очей.

Поліцейські закликають учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинного законодавства.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.