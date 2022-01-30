Не треба боятися війни. До неї треба бути готовим

Якщо людина знає, що їй робити, вона не панікує

Війна почалася 2014-го – тому завтра вона ніяк не почнеться

Війни, швидше за все, не буде. Не тому, що поруч із нами живуть пацифісти та ангели, а тому, що РФ на сьогодні вона не вигідна з будь-якого боку – ні з економічної, ні з політичної. Їм цікаво та вигідно нас лякати, чим вони й займаються.

Війни не треба боятися, треба боятися паніки. Людина так влаштована, що її лякає невідомість. Тому потрібно бути готовими до негативного розвитку подій.

Мати не тільки план «А», а й план «В», план «С». Що робити у випадку... як чинити, якщо... куди їхати, щоб...

Це нормально – бути готовими до будь-якого повороту. Якщо людина знає, що їй робити, вона не панікує. Або менше панікує, цього цілком достатньо.

Поруч із нами велика агресивна країна, яка не змінить політику при цій владі, і навряд чи змінить її за влади наступної. Ми не переїдемо в інше місце на земній кулі, і вони не переїдуть. Все одно ми приречені на спільне проживання – пліч-о-пліч. Війна між нами називається гібридною, і почалася 2014-го – тому завтра вона ніяк не почнеться. Вона давно йде. Ми ще живі, не окуповані і цілком працездатні. Так, є втрати. Але на війні завжди є втрати – і людей, і територій.

Ще раз повторю: у натовпі, що біжить, вбиває не зовнішня небезпека, а тиснява. Ми не страуси, адекватно реагуємо на зовнішні подразники.

Нічого нового не сталося. Війна продовжується. Ворог намагається дістати нас новими методами. Таких спроб буде дуже багато.

Не сваримося. Не лякаємось. Не панікуємо. Чистимо зброю. З'ясовуємо плани «А», «В», «С». Працюємо. І на кого не покладаємось.

Усім миру та добра.

Джерело: блог Яна Валетова

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