Як діятимуть українці в разі вторгнення? Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

Майже половина українців у разі російського вторгнення РФ або підуть воювати, або надаватимуть підтримку армії

«20% декларують намір чинити опір агресору, ще 23% готові допомагати країні боротися»

10,5% респондентів, опитаних Центром Разумкова у грудні, у разі повномасштабного російського вторгнення приєднаються до Збройних сил України для відсічі агресії на фронті. Про це повідомляє провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олексій Розумний, йдеться у матеріалі «Главкома» «Як українці реагують на воєнну істерію? Соціологія фіксує несподівані тренди».

Соціолог додав, що 9,5% опитаних планують у разі початку повномасштабної війни приєднатися до добровольчих сил для боротьби з агресором в тилу, 23% пообіцяли надавати посильну невійськову допомогу, а решта або нічого не робитиме чи спробує виїхати з країни. Ще 20% респондентів взагалі не вірять у військовий сценарій розвитку подій.

«Тобто 20% декларують намір чинити опір агресору і ще 23% готові допомагати країні боротися. За віковою ознакою готові приєднатися до збройних сил, в основному, люди до 50 років. Якщо брати гендерну структуру, то 4% жінок заявили, що готові приєднатися до ЗСУ», – уточнив експерт.

Олексій Розумний додав, що коли у українців конкретно питають про найголовніші питання для них особисто і для країни, проблема бойових дій на Донбасі завжди входить до трійки-четвірки ключових.

Раніше директор Інституту соціології пояснив, чим українці відрізняються від росіян та білорусів.

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