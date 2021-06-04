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    Думки вголос

    Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, повернувся з Росії до Києва

    Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, повернувся з Росії до Києва

    В таких персонажах, як Левченко, найбільше дивує їхня ненаситність

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    Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину.

    Все уголовные дела против него в Украине закрыты.

    Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия.

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    Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, повернувся з Росії до Києва
    Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, повернувся з Росії до Києва
    Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, повернувся з Росії до Києва

    Что меня больше всего поражает в таких персонажах, как Левченко, это их ненасытность.

    Левченко всегда отличался довольно пещерными украинофобскими взглядами. Называл украинский язык «языком анекдотов», и говорил, что единым государственным языком в Украине должен быть русский. Выступал за федерализацию. Весной 2014 года призывал жителей Донбасса бороться с «киевской хунтой» и защищать землю от «фашистских радикалов».

    И вот, казалось бы, мечта сбылась. Все цели достигнуты. В Донецке фактически запрещен украинский язык, а русский объявлен «государственным». «Фашистов» прогнали. «Киевскую хунту» побороли. Донецк целиком и полностью под властью Москвы и русского мира. Одним словом – наслаждайся. Но нет! Почему-то жить в «республике мечты» такие «патриоты Донбасса» не хотят. И едут в ненавистный Киев, где «украинизация» и «радикалы», к той самой «хунте», с которой призывали бороться. Это же какая-то шизофрения.

    Натурально, саранча в человеческом обличии, которая выжирает, все, что видит вокруг. А затем перелетает с опустошенной земли на новые участки, чтобы и там уничтожить все под корень.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас сепаратизм Донецьк українська мова
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    Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, повернувся з Росії до Києва