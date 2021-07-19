Тиждень почався з аварій: води нема в будинках на восьми вулицях Києва

Відсутнє холодне водопостачання у будинках на восьми вулицях Києва

Аварійні бригади водоканалу працюють на місцях пошкоджень мережі

У понеділок, 19 липня, через пошкодження мережі частина Києва залишилася без води. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, станом на ранок тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Верхьогірська, 17

вул. Гродненська, 32

вул. Алматинська, 70

вул. Комунальна, 35-66

вул. Толстого, 31

вул. Нововокзальна, 2, 17

вул. сім'ї Прахових, 37

вул. Лугова, 37

Аварійні бригади водоканалу працюють на місцях пошкоджень мережі.

Також «Київводоканал» попередив, що 20 липня з 09:00 до 23:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Північно-Сирецька, 1-3

Як повідомляли раніше, 8 липня у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації та комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу генеральної прокуратури провели обшуки.

Державне бюро розслідувань заявляє, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.