ДБР підозрює столичних посадовців у привласненні понад 110 млн грн (фото, відео)

За даними ДБР, посадові особи закупили за завищеними цінами вантажні та спеціалізовані автомобілі для будівництва доріг

Державне бюро розслідувань заявляє, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Встановлено, що посадові особи закупили за завищеними цінами вантажні та спеціалізовані автомобілі для будівництва доріг. У результаті оборудки було привласнено понад 110 млн гривень бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки у «Київавтодорі» та Департаменті транспортної інфраструктури, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів, повідомили у ДБР.

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності з подальшим обранням запобіжних заходів.

Кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора, оперативний супровід — Головне оперативне управління ДБР та СБУ.

Як повідомлялося, 8 липня у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації та комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу генеральної прокуратури провели обшуки.

Нагадаємо, 12 травня прокуратура і ДФС провели обшуки в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Також Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунальної корпорації «Київавтодор» за фактом закупівлі снігоплавильних машин за завищеними цінами.

У середині червня прокуратура і ДФС провели обшуки у службових приміщеннях «Київавтодору» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн грн

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.