У Києві знову обшуки: силовики пришли до столичних транспортників

Справа стосується закупівлі для «Київавтодору» машин для внесення рідких хлоридів

У четвер, 8 липня, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації та комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу генеральної прокуратури проводять обшуки. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

Як зазначили у Департаменті, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».

Департамент та комунальна корпорація у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування.

Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

У Департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що діяльність Департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.

Нагадаємо, 12 травня прокуратура і ДФС провели обшуки в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Також Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунальної корпорації «Київавтодор» за фактом закупівлі снігоплавильних машин за завищеними цінами.

У середині червня прокуратура і ДФС провели обшуки у службових приміщеннях «Київавтодору» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн грн

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.