  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві знову обшуки: силовики пришли до столичних транспортників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обшуки проходять у&nbsp;Департаменті транспортної інфраструктури - У Києві знову обшуки: силовики пришли до столичних транспортників
    Обшуки проходять у Департаменті транспортної інфраструктури
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури/Facebook

    Справа стосується закупівлі для «Київавтодору» машин для внесення рідких хлоридів

    У четвер, 8 липня, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації та комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу генеральної прокуратури проводять обшуки. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

    Як зазначили у Департаменті, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».

    Департамент та комунальна корпорація у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування.

    Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

    У Департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що діяльність Департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.

    Нагадаємо, 12 травня прокуратура і ДФС провели обшуки в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

    Також Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунальної корпорації «Київавтодор» за фактом закупівлі снігоплавильних машин за завищеними цінами.

    У середині червня прокуратура і ДФС провели обшуки у службових приміщеннях «Київавтодору» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн грн

    Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

    Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

    Читайте також: Дмитро Білоцерковець: Кличко готовий до битви. Але ми б дуже її не хотіли
    Теги: обшук СБУ Київ Офіс Генерального прокурора Державне бюро розслідувань Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві знову обшуки: силовики пришли до столичних транспортників