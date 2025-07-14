Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд виніс вирок водію

Смертельна ДТП сталася на вулиці Зарічанській в обласному центрі вранці 18 листопада 2024 року

28-річного хмельничанина визнано винним у скоєнні ДТП унаслідок якої 18 листопада 2024 року загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

Водія засуджено до дев'яти років за ґратами та 10 років позбавлення права керувати транспортними засобами. Також він має відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася на вулиці Зарічанській в обласному центрі вранці 18 листопада 2024 року. Чоловік за кермом автомобіля BMW X6 спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок цього троє жінок віком 60, 56 та 53 років, які там перебували, від отриманих травм загинули. Після скоєного водій намагався покинути місце події. За результатами проведених обстежень в його організмі виявлено алкоголь та наркотичні речовини. Також в салоні автомобіля знайдено телескопічну палицю, яка відноситься до категорії холодної зброї.