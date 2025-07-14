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Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд виніс вирок водію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд виніс вирок водію
Водій має відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих
фото: Хмельницька обласна прокуратура

Смертельна ДТП сталася на вулиці Зарічанській в обласному центрі вранці 18 листопада 2024 року

28-річного хмельничанина визнано винним у скоєнні ДТП унаслідок якої 18 листопада 2024 року загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

Водія засуджено до дев'яти років за ґратами та 10 років позбавлення права керувати транспортними засобами. Також він має відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих.

Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд виніс вирок водію фото 1

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася на вулиці Зарічанській в обласному центрі вранці 18 листопада 2024 року. Чоловік за кермом автомобіля BMW X6 спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд виніс вирок водію фото 2

Внаслідок цього троє жінок віком 60, 56 та 53 років, які там перебували, від отриманих травм загинули. Після скоєного водій намагався покинути місце події. За результатами проведених обстежень в його організмі виявлено алкоголь та наркотичні речовини. Також в салоні автомобіля знайдено телескопічну палицю, яка відноситься до категорії холодної зброї.

Теги: ДТП Хмельницький

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Кримінал

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