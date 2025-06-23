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Київ атакують безпілотники: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Київ атакують безпілотники: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)
БпЛА атакують столицю
фото з відкритих джерел

Є постраждалі

У ніч на 23 червня російські терористи масовано атакують Київ «шахедами». Є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, у Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Постраждала людина.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав:

«Фіксуємо наслідки атаки на кількох локаціях в Соломʼянському районі. Тим часом нові дрони заходять в повітряний простір столиці. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях!»

Попередньо, у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Ткаченко пише, що інформація встановлюється. Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. 

Оновлення 01:42

Кличко пише, що двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують на місце.

Оновлення 01:47

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пише, що інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ Тимур Ткаченко

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